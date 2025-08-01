Фото: СБУ

Правоохоронці викрили розтрату понад 1 млрд грн, виділених на закупівлю продуктів для ЗСУ у березні-грудні 2022 року

Про це передає RegioNews із посиланням на СБУ .

За даними слідства, до схеми причетний екскерівник одного з департаментів Міноборони. Перебуваючи на посаді, він навесні 2022 року уклав договір із приватною компанією на оптову закупівлю та постачання харчів для військових.

При цьому вартість самої продукції була штучно завищена на 41%, а ціна на організацію її постачання зросла на 221%.

За даними слідства, посадовець Міноборони не перевірив обґрунтованість сум і не погодив контракт із профільними підрозділами, що призвело до значних бюджетних збитків.

Ініційована правоохоронцями судово-економічна експертиза підтвердила факти розтрати оборонних коштів.

Експосадовцю оголосили підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (розтрата майна в особливо великих розмірах).

​​Зловмиснику загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Розслідування для притягнення до відповідальності всіх причетних триває.

Нагадаємо, на Київщині викрили схему розкрадання на закупівлі дронів для ЗСУ на 2 млн грн. Організатором оборудки став начальник фінансово-економічної служби однієї з військових частин в області.