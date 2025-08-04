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04 серпня 2025, 10:59

У Луцьку чоловік убив дружину після пиятики — йому оголосили підозру

04 серпня 2025, 10:59
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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1 серпня в Луцьку після вживання алкоголю між подружжям стався конфлікт, під час якого 50-річний чоловік напав на свою дружину, побив її й задушив

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що жінка померла на місці. Підозрюваного затримали.

Наразі слідчі за процесуального керівництва прокуратури оголосили йому про підозру за ч. 1 ст. 115 КК України — умисне вбивство.

Сьогодні суд розглядатиме клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Кривому Розі чоловік через ревнощі підірвав гранатою дружину і вчинив самогубство. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом події. Розслідування триває, встановлюються всі обставини конфлікту та вибухів.

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