У Луцьку чоловік убив дружину після пиятики — йому оголосили підозру

ілюстративне фото: з відкритих джерел

1 серпня в Луцьку після вживання алкоголю між подружжям стався конфлікт, під час якого 50-річний чоловік напав на свою дружину, побив її й задушив

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що жінка померла на місці. Підозрюваного затримали.

Наразі слідчі за процесуального керівництва прокуратури оголосили йому про підозру за ч. 1 ст. 115 КК України — умисне вбивство.

Сьогодні суд розглядатиме клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Кривому Розі чоловік через ревнощі підірвав гранатою дружину і вчинив самогубство. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом події. Розслідування триває, встановлюються всі обставини конфлікту та вибухів.