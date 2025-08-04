В Луцке муж убил жену после пьянки — ему сообщили о подозрении
1 августа в Луцке после употребления алкоголя между супругами произошел конфликт, во время которого 50-летний мужчина напал на свою жену, избил ее и задушил
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Отмечается, что женщина скончалась на месте. Подозреваемого задержали.
Следователи за процессуального руководства прокуратуры объявили ему о подозрении по ч. 1 ст. 115 УК Украины – умышленное убийство.
Сегодня суд будет рассматривать ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в Кривом Роге мужчина из-за ревности взорвал гранатой жену и совершил самоубийство. Правоохранители открыли уголовное производство по факту происшествия. Расследование продолжается, устанавливаются все происшествия конфликта и взрывов.