Жахливий злочин у столиці: чоловіка підозрюють у зґвалтуванні двох дівчаток

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У Києві 57-річному чоловіку повідомлено про підозру у зґвалтуванні дітей 8 та 12 років. Зловмисник запросив дівчаток у свою квартиру. Підозрюваний скористався тим, що діти через свій вік довіряли йому

Про це повідомила Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Зазначається, що зловмиснику світить п'ятнадцять років ув'язнення або довічний термін.

Чоловіка арештували під час судового засідання без права внесення застави. Строк дії запобіжного заходу – до 26 вересня 2025 року.

Нагадаємо, у Черкасах 34-річний чоловік зґвалтував свою матір, яка має інвалідність. Зловмисник, скористався безпорадним станом своєї 60-річної матері, яка є інвалідом ІІ групи.