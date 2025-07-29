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Сталася трагедія через конфлікт у родині, що завершилася вибухом гранат

Про це повідомляє Криворізьке районне управління поліції, передає RegioNews.

Під час сварки чоловік через ревнощі кинув у кімнаті гранату Ф-1, внаслідок чого його 45-річна дружина отримала серйозні поранення. Жінку терміново госпіталізували до лікарні, де їй надають необхідну медичну допомогу.

Після цього чоловік застосував другу гранату, вибух якої став для нього смертельним - він загинув на місці події. Вибухи також спричинили займання будинку. На місце інциденту оперативно прибули поліція, вибухотехніки, рятувальники та медики, які працюють над ліквідацією наслідків.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом події. Розслідування триває, встановлюються всі обставини конфлікту та вибухів. Трагедія сталася у Центрально-Міському районі міста, де нині працюють спеціалісти, щоб забезпечити безпеку місцевих жителів.

Нагадаємо, облив бензином і підпалив: на Рівненщині чоловік намагався вбити дружину. Зловмисник і сам отримав смертельні опіки.