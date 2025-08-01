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На Рівненщині чоловіка судили за смертельне побиття двох людей. Найближчі роки він проведе за ґратами

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

На Рівненщині чоловік отримав вирок. Він отримав 8 років ув'язнення. Так його покарали за смертельне побиття двох людей.

Це сталось у січні 2025 року. Між 57-ми та 25-річним жителями села Межирічі під час розпивання алкогольних напоїв за місцем проживання останнього виник словесний конфлікт. Тоді молодший чоловік завдав удар дерев’яним стільцем по голові старшому. Потерпілого госпіталізували до лікарні, де попри вжиті реанімаційні заходи через два дні він помер.

Суд визнав його винним і засудив до 8 років та 6 місяців ув'язнення.

Згодом через два місяці між 25-річним зловмисником та його 50-річним вітчимом. Тоді він завдав вітчиму близько семи ударів ногами по тулубу, внаслідок чого через дві доби він помер.

Нагадаємо, раніше на Волині судили чоловіка, який через ревнощі побив свою 59-річну дружину. Від отриманих травм вона померла.