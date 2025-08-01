фото: Національна поліція України

У селі Литовеж сталася ДТП, що забрала життя пасажирки автомобіля

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

У селі Литовеж трапилася трагічна аварія, внаслідок якої загинула пасажирка автомобіля Opel. Жінка вистрибнула з автомобіля під час руху і потрапила під заднє колесо, що спричинило її миттєву смерть.

За кермом перебував 38-річний чоловік, який проживає у Володимирському районі. Правоохоронці наразі проводять розслідування обставин події.

Поліція з’ясовує причини інциденту, щоб встановити всі деталі та можливі фактори, які призвели до трагедії. Слідчі працюють над збором свідчень і доказів, аби надати правову оцінку події.

Нагадаємо, на Київщині депутат у стані алкогольного сп'яніння збив неповнолітнього. Під варту взяли депутата однієї з селищних рад Обухівського району, якого підозрюють у скоєнні ДТП у стані алкогольного сп’яніння.