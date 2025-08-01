Погибла на месте: на Волыни пассажирка Opel выпала из авто во время движения
В селе Литовеж произошло ДТП, унесшее жизни пассажирки автомобиля
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.
В селе Литовеж произошла трагическая авария, в результате которой погибла пассажирка автомобиля Opel. Женщина выпрыгнула из автомобиля во время движения и попала под заднее колесо, что повлекло за собой ее мгновенную смерть.
За рулем находился 38-летний мужчина, проживающий во Владимирском районе. Правоохранители сейчас проводят расследование обстоятельств происшествия.
Полиция выясняет причины инцидента, чтобы установить все детали и возможные факторы, приведшие к трагедии. Следователи работают над сбором показаний и доказательств, чтобы дать правовую оценку происшествию.
Напомним, в Киевской области депутат в состоянии алкогольного опьянения сбил несовершеннолетнего. Под стражу был взят депутат одного из поселковых советов Обуховского района, подозреваемый в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения.