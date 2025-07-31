фото: Офіс Генерального прокурора

Під варту взяли депутата однієї з селищних рад Обухівського району, якого підозрюють у скоєнні ДТП у стані алкогольного сп’яніння

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Аварія сталася ввечері 27 липня у Кагарлику. За даними слідства, близько 21:30 чоловік, керуючи власним автомобілем, порушив правила дорожнього руху та зіткнувся з мотоциклом, за кермом якого перебував 16-річний місцевий житель. Підліток отримав тяжкі травми.

На місці ДТП у Кагарлику працювали правоохоронці

Експертиза показала, що на момент аварії підозрюваний був у стані сильного алкогольного сп’яніння - в його крові виявили 2,702 проміле. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху у стані сп’яніння, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження неповнолітньому, йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.

Постраждав 16-річний мотоцикліст

Суд ухвалив рішення взяти депутата під варту строком на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 908 400 гривень.

Правоохоронці з’ясовують обставини аварії та перевіряють деталі, які можуть мати значення для справи.

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