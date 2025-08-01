На Львівщині внаслідок зіткнення з вантажівкою постраждав керманич підводи
ДТП сталася 31 липня близько 00:45 на автодорозі "Броди-Шептицький" поблизу села Волсвин Шептицького району
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Відбулося зіткнення автомобіля Volvo, яким керував 69-річний житель Чернівецької області, та гужової підводи під керуванням 34-річного мешканця Шептицького району.
Внаслідок ДТП керманич підводи отримав травми, його госпіталізували.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження.
Правоохоронці встановлюють обставини події.
Нагадаємо, вночі 31 липня на Миколаївщині на трасі перекинувся автобус Neoplan. Травмовані пасажири, серед них – діти. Після обстежень лікарі госпіталізували 13‑річного хлопчика, інші постраждалі лікуються амбулаторно.
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