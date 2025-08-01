На Рівненщині 14-річний мотоцикліст у реанімації після ДТП

фото: Національна поліція

У Вараському районі Рівненської області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тяжко травмувався 14-річний мотоцикліст. Неповнолітній житель села Мульчиці керував мотоциклом без посвідчення водія та захисного шолома

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

ДТП сталася 31 липня у селі Мульчиці. Водій мотоцикла марки "Teken" не вибрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням і допустив самопадіння.

Унаслідок аварії хлопець отримав тяжкі травми голови, переломи та забої. Наразі медики борються за його життя.

Слідчі розпочали досудове розслідування.

Нагадаємо, на Сумщині 17-річна дівчина загинула за кермом чужого авто. У салоні також перебували троє підлітків. Вони не зазнали серйозних травм.