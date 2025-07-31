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31 липня 2025, 18:30

У Луцьку жінці затисло руку у тісторозкатувальній машині

31 липня 2025, 18:30
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фото: Телеграм/Луцьк | Times
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У місті сталася надзвичайна подія: жінка потрапила у травматичну ситуацію, коли її руку затисло в тісторозкатувальній машині

Про це повідомляють у місцевих Телеграм-каналах, передає RegioNews.

Інцидент трапився на одному з підприємств міста, де використовують спеціальне обладнання для обробки тіста.

До рятувальників звернулися по допомогу, і співробітники ДСНС оперативно прибули на місце події. Фахівці надали необхідну допомогу, звільнили постраждалу з пастки техніки та надали першу медичну допомогу.

Причини нещасного випадку наразі з’ясовують. Водночас у ДСНС нагадують про важливість дотримання техніки безпеки при роботі з промисловим обладнанням, аби уникнути подібних ситуацій.

Нагадаємо, на Хмельниччині блискавка влучила в Дім молитви: вогонь знищив будівлю. Внаслідок пожежі дах будівлі обвалився.

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