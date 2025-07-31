У Луцьку жінці затисло руку у тісторозкатувальній машині
У місті сталася надзвичайна подія: жінка потрапила у травматичну ситуацію, коли її руку затисло в тісторозкатувальній машині
Про це повідомляють у місцевих Телеграм-каналах, передає RegioNews.
Інцидент трапився на одному з підприємств міста, де використовують спеціальне обладнання для обробки тіста.
До рятувальників звернулися по допомогу, і співробітники ДСНС оперативно прибули на місце події. Фахівці надали необхідну допомогу, звільнили постраждалу з пастки техніки та надали першу медичну допомогу.
Причини нещасного випадку наразі з’ясовують. Водночас у ДСНС нагадують про важливість дотримання техніки безпеки при роботі з промисловим обладнанням, аби уникнути подібних ситуацій.
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