Організаторам масштабного виробництва підроблених пестицидів CORAGEN оголосили підозру
Правоохоронці викрили масштабне виробництво фальсифікованих пестицидів CORAGEN, які постачали до країн Європейського Союзу
Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.
За даними Офісу Генерального прокурора, з березня по липень 2025 року на території України виготовили понад 400 тонн контрафактної агрохімічної продукції з використанням комерційних найменувань і торгових марок компанії FMC.
Підроблені пестициди реалізовували через інтернет-магазини, логістичні компанії та контрабандними каналами за кордон. Також частина продукції продавалась в Україні під виглядом оригінальних товарів відомих міжнародних брендів. Загальний очікуваний дохід організаторів становить понад 200 мільйонів гривень.
У рамках розслідування правоохоронці провели обшуки у 12 регіонах країни. Було виявлено кілька підпільних виробничих цехів, зокрема цехи для виготовлення фальшивих пестицидів, поліграфічне виробництво етикеток і голограм, а також цехи з виготовлення тари. Слідчі дії здійснювалися за участі Офісу Генпрокурора, Національної поліції, Департаменту боротьби з наркозлочинністю та Державної митної служби.
Наразі трьом учасникам злочинної групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України. Рішення щодо запобіжних заходів – застави у розмірі трьох мільйонів гривень кожному – перебуває на розгляді. Слідство триває, тривають заходи для припинення обігу підроблених пестицидів, а також притягнення до відповідальності всіх причетних осіб та захисту прав споживачів і правовласників.
Раніше повідомлялося, викрито масштабну схему фальсифікації пестицидів з Китаю на 100 мільйонів. Злочинна схема з фальсифікації сільськогосподарської продукції діяла на території щонайменше 12 областей.