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31 липня 2025, 15:18

Організаторам масштабного виробництва підроблених пестицидів CORAGEN оголосили підозру

31 липня 2025, 15:18
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фото: Офіс Генерального прокурора
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Правоохоронці викрили масштабне виробництво фальсифікованих пестицидів CORAGEN, які постачали до країн Європейського Союзу

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними Офісу Генерального прокурора, з березня по липень 2025 року на території України виготовили понад 400 тонн контрафактної агрохімічної продукції з використанням комерційних найменувань і торгових марок компанії FMC.

Підроблені пестициди реалізовували через інтернет-магазини, логістичні компанії та контрабандними каналами за кордон. Також частина продукції продавалась в Україні під виглядом оригінальних товарів відомих міжнародних брендів. Загальний очікуваний дохід організаторів становить понад 200 мільйонів гривень.

У рамках розслідування правоохоронці провели обшуки у 12 регіонах країни. Було виявлено кілька підпільних виробничих цехів, зокрема цехи для виготовлення фальшивих пестицидів, поліграфічне виробництво етикеток і голограм, а також цехи з виготовлення тари. Слідчі дії здійснювалися за участі Офісу Генпрокурора, Національної поліції, Департаменту боротьби з наркозлочинністю та Державної митної служби.

Виявлено підпільні цехи для виготовлення фальсифікату

Наразі трьом учасникам злочинної групи повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 229 Кримінального кодексу України. Рішення щодо запобіжних заходів – застави у розмірі трьох мільйонів гривень кожному – перебуває на розгляді. Слідство триває, тривають заходи для припинення обігу підроблених пестицидів, а також притягнення до відповідальності всіх причетних осіб та захисту прав споживачів і правовласників.

Раніше повідомлялося, викрито масштабну схему фальсифікації пестицидів з Китаю на 100 мільйонів. Злочинна схема з фальсифікації сільськогосподарської продукції діяла на території щонайменше 12 областей.

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