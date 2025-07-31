фото: Телеграмм/Луцк | Times

В городе произошло чрезвычайное событие: женщина попала в травматическую ситуацию, когда ее руку зажало в тестораскатывающей машине

Об этом сообщают в местных Телеграмм-каналах, передает RegioNews.

Инцидент произошел на одном из предприятий города, где используется специальное оборудование для обработки теста.

К спасателям обратились за помощью, и сотрудники ГСЧС оперативно прибыли на место происшествия. Специалисты оказали необходимую помощь, освободили пострадавшую из ловушки техники и оказали первую медицинскую помощь.

Причины несчастного случая выясняются. В то же время в ГСЧС напоминают о важности соблюдения техники безопасности при работе с промышленным оборудованием, чтобы избежать подобных ситуаций.

Напомним, в Хмельницкой области молния попала в Дом молитвы: огонь уничтожил здание. В результате пожара крыша здания обрушилась.