В Луцке женщине зажало руку в тестораскатывающей машине
В городе произошло чрезвычайное событие: женщина попала в травматическую ситуацию, когда ее руку зажало в тестораскатывающей машине
Об этом сообщают в местных Телеграмм-каналах, передает RegioNews.
Инцидент произошел на одном из предприятий города, где используется специальное оборудование для обработки теста.
К спасателям обратились за помощью, и сотрудники ГСЧС оперативно прибыли на место происшествия. Специалисты оказали необходимую помощь, освободили пострадавшую из ловушки техники и оказали первую медицинскую помощь.
Причины несчастного случая выясняются. В то же время в ГСЧС напоминают о важности соблюдения техники безопасности при работе с промышленным оборудованием, чтобы избежать подобных ситуаций.
Напомним, в Хмельницкой области молния попала в Дом молитвы: огонь уничтожил здание. В результате пожара крыша здания обрушилась.