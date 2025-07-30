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30 липня 2025, 13:34

Викрито "рятувальний бізнес": посадовець ДСНС організував схему втечі ухилянтів за 19 тис дол

30 липня 2025, 13:34
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Правоохоронці викрили схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

У її організації підозрюють начальника караулу однієї з місцевих пожежних частин. Як повідомили в Державному бюро розслідувань, до злочинної діяльності посадовець залучив знайомого - колишнього лісника із Закарпаття. За свої послуги зловмисники вимагали 19 тисяч доларів США.

За даними слідства, рятувальник використовував службове посвідчення, щоб безперешкодно пересуватися країною та перевозити "клієнтів" через блокпости. Щоб уникнути підозр, чоловік маскував ухилянтів під працівників ДСНС. Одного з таких - мешканця Запоріжжя - він особисто доправив на авто до Яремче Івано-Франківської області, де на них вже чекав спільник.

Після прибуття в готель у прикордонному районі організатори передали чоловіку інструкції щодо переходу через кордон, правил конспірації, поводження за межами України, спілкування з правоохоронцями інших держав та подальшої легалізації у країнах ЄС. За ці "послуги" чоловік сплатив 19 тисяч доларів, які зловмисники розподілили між собою. Однак невдовзі їх затримали співробітники ДБР за участі Департаменту боротьби з внутрішньою злочинністю Нацполіції та СБУ.

Обом фігурантам повідомлено про підозру за частиною 3 статті 332 Кримінального кодексу України - організація незаконного переправлення осіб через держкордон. За це передбачене покарання у вигляді позбавлення волі до дев’яти років. Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці перевіряють, чи були у схемі інші учасники.

Раніше повідомлялося, у Києві викрили лікарів, які за гроші допомагали ухилянтам виїжджати за кордон. До схеми незаконного виїзду за кордон військовозобов’язаних чоловіків були причетні троє лікарів комунального медичного закладу.

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