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Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Підпільний цех працював у місті Люботин. Його організували двоє місцевих мешканців - 29-річний харків'янин та його 33-річний знайомий. За версією слідства, чоловіки налагодили виготовлення цигарок, їх зберігання і доставку клієнтам, використовуючи орендоване приміщення та канал зв'язку в месенджері Telegram.

Вилучено понад 85 тисяч цигарок

Незаконне виробництво функціонувало з використанням спеціального обладнання. Збут тютюнової продукції здійснювався без належних дозвільних документів, а доставка замовлень координувалася через онлайн-канал. У приміщенні правоохоронці виявили понад 85 тисяч готових до реалізації цигарок, два верстати для їх виготовлення, а також інші докази, що підтверджують ведення нелегального бізнесу.

Підпільне виробництво діяло в орендованому приміщенні

За результатами обшуку обох чоловіків було затримано. Слідчі вже повідомили їм про підозру за частиною 2 статті 28 та частинами 1 і 2 статті 204 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування підакцизних товарів, вчинене групою осіб.

Раніше повідомлялося, на Одещині судитимуть чоловіка за торгівлю нелегальними сигаретами на 7,8 млн грн. За даними слідства, протягом двох років чоловік без реєстрації як підприємець організував продаж тютюнових виробів через Telegram-канали.