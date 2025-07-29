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29 липня 2025, 15:30

Жителі Волині організували бізнес на незаконному переправленні осіб через кордон

29 липня 2025, 15:30
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фото: ДПСУ
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Правоохоронці викрили 34-річного жителя Камінь-Каширського району в незаконному переправленні через кордон військовозобов'язаних чоловіків

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Правоохоронці встановили, що він за 5 тисяч доларів виконував послуги водія, а саме - підвозив "клієнтів" до кордону, який вони мали самотужки перейти.

Волинянина затримали на Рівненщині під час спроби переправити через держрубіж трьох чоловіків: двох мешканців Волині, віком 19 та 22 роки та 27-річного жителя Києва.

Зловмиснику та ще двом, раніше затриманим, учасникам схеми, які за грошову винагороду також сприяли незаконному перетинанню кордону, повідомлено про підозру за ст. 332 КК України. Відомо, що зловмисники працювали на одного і того ж замовника, який перебуває за кордоном.

Нагадаємо, нещодавно на Волині затримали військовослужбовця, який планував торгувати фіктивними документами для виїзду за кордон. Свої послуги зловмисник оцінив у 7000 доларів.

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