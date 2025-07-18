На Волині затримали військовослужбовця, який планував торгувати фіктивними документами для виїзду за кордон
На Волині ДБР затримало військовослужбовця, який намагався налагодити «бізнес» з продажу фіктивних документів для виїзду за кордон
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.
За даними слідства, фігурант спершу "протестував" схему на собі — через підставного медика однієї з лікарень Волині, він оформив інвалідність на основі вигаданого діагнозу "цукровий діабет з ускладненнями".
"Надалі такі довідки зловмисник планував продавати військовозобов’язаним. Зокрема, він запропонував свої послуги за 7 тисяч доларів одному з колег", - йдеться у повідомленні.
Під час передачі грошей військовослужбовця затримали. Йому загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо, на Волині депутат обласної ради "наживався" на схемі для ухилянтів.
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