На Волині затримали військовослужбовця, який планував торгувати фіктивними документами для виїзду за кордон

фото: ДБР

На Волині ДБР затримало військовослужбовця, який намагався налагодити «бізнес» з продажу фіктивних документів для виїзду за кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За даними слідства, фігурант спершу "протестував" схему на собі — через підставного медика однієї з лікарень Волині, він оформив інвалідність на основі вигаданого діагнозу "цукровий діабет з ускладненнями".

"Надалі такі довідки зловмисник планував продавати військовозобов’язаним. Зокрема, він запропонував свої послуги за 7 тисяч доларів одному з колег", - йдеться у повідомленні.

Під час передачі грошей військовослужбовця затримали. Йому загрожує до 8 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Волині депутат обласної ради "наживався" на схемі для ухилянтів.