Жители Волыни организовали бизнес на незаконной переправке лиц через границу

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Правоохранители установили, что он за 5 тысяч долларов выполнял услуги водителя, а именно – подвозил "клиентов" к границе, которую они должны были самостоятельно перейти.

Волынина задержали в Ровенской области при попытке переправить через госрубеж трех мужчин: двух жителей Волыни, в возрасте 19 и 22 года и 27-летнего жителя Киева.

Злоумышленнику и еще двум ранее задержанным участникам схемы, которые за денежное вознаграждение также способствовали незаконному пересечению границы, сообщено о подозрении по ст. 332 УК Украины. Известно, что злоумышленники работали на одного и того же заказчика, находящегося за границей.

Напомним, недавно на Волыни был задержан военнослужащий, который планировал торговать фиктивными документами для выезда за границу. Свои услуги злоумышленник оценил в 7000 долларов.