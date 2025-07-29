14:25  29 июля
Монет номиналом 10 копеек больше не будет: детали от Нацбанка
13:11  29 июля
В Днепре посреди белого дня мужчина напал на пожилую женщину
07:32  29 июля
На Ровенщине появятся мобильные блокпосты
UA | RU
UA | RU
29 июля 2025, 15:30

Жители Волыни организовали бизнес на незаконной переправке лиц через границу

29 июля 2025, 15:30
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

Правоохранители разоблачили 34-летнего жителя Камень-Каширского района в незаконной переправке через границу военнообязанных мужчин

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Правоохранители установили, что он за 5 тысяч долларов выполнял услуги водителя, а именно – подвозил "клиентов" к границе, которую они должны были самостоятельно перейти.

Волынина задержали в Ровенской области при попытке переправить через госрубеж трех мужчин: двух жителей Волыни, в возрасте 19 и 22 года и 27-летнего жителя Киева.

Злоумышленнику и еще двум ранее задержанным участникам схемы, которые за денежное вознаграждение также способствовали незаконному пересечению границы, сообщено о подозрении по ст. 332 УК Украины. Известно, что злоумышленники работали на одного и того же заказчика, находящегося за границей.

Напомним, недавно на Волыни был задержан военнослужащий, который планировал торговать фиктивными документами для выезда за границу. Свои услуги злоумышленник оценил в 7000 долларов.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Волынская область Волынь выезд за границу схема ГПСУ
На Волыни разоблачили предателя, работавшего на белорусскую разведку
28 июля 2025, 16:43
Шпионил на границе: на Волыни задержали агента белорусского КГБ
28 июля 2025, 10:55
На Волыни водитель наехал на школьницу — девушка умерла в больнице
23 июля 2025, 08:21
Все новости »
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
22 июля 2025
ЕС, бюджет и война. Чем для Украины обернется "ликвидация" НАБУ и САП
После 22 июля 2025 года о европейской интеграции Украины можно забыть
21 июля 2025
Роботы против российских оккупантов: как на Харьковщине проявилось будущее украинской армии
Роботизация войны, продемонстрированная 3 ОШБр, может и должна стать будущим как нашей войны, так и войн будущего
В Полтавской области будут судить мужчину, который провел более 2 тысяч операций в запрещенной системе WebMoney
29 июля 2025, 16:35
В Киеве разоблачили врачей, которые за деньги помогали уклонистам выезжать за границу
29 июля 2025, 16:21
Жительница Одесщины может сесть на 10 лет за то, что подожгла солому односельчанина
29 июля 2025, 16:19
На Харьковщине усиливают поддержку ветеранов и семей военных
29 июля 2025, 16:10
Удар по Каменскому: в соцсетях показали, как после атаки выглядит роддом
29 июля 2025, 15:57
Вакансия министра культуры – это вакансия нового цензора
29 июля 2025, 15:45
От мечты к бизнесу: как женщина из Чугуева открыла цветочный магазин благодаря гранту
29 июля 2025, 15:32
На Буковине задержан полицейский и сообщник при попытке вывезти уклонистов в Молдову
29 июля 2025, 15:30
В Ирпене смена власти: горсовет отстранил Маркушина от должности
29 июля 2025, 15:28
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Все публикации »
Вадим Денисенко
Геннадий Друзенко
Алексей Гончаренко
Все блоги »