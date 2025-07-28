Шпигував на прикордонні: на Волині затримали агента білоруського КДБ

фото: СБУ

Контррозвідка Служби безпеки викрила агента білоруського КДБ, який шпигував за українськими військами на Півночі країни. Затриманому загрожує довічне ув’язнення

Про це повідомляє пресцентр СБУ, передає RegioNews.

Зрадником виявився 24-річний місцевий безробітний, який шукав "легкі гроші" в соцмережах.

За даними слідства, спецслужби Білорусі хотіли отримати агентурні дані про оборону північного кордону України. Ворожий агент мав стежити за локаціями блокпостів та укріпрайонів Сил оборони.

Також на замовлення КДБ фігурант намагався виявити військові ешелони, які рухаються місцевими коліями або перебувають на транзитних станціях Укрзалізниці.

СБУ завчасно викрила зловмисника та затримала його за місцем проживання.

Під час обшуку в оселі вилучили телефон, який він використовував для контактів із білоруською спецслужбою.

Затриманому повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

"Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна", — йдеться в повідомленні.