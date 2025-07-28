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28 липня 2025, 16:43

На Волині викрили зрадника, який працював на білоруську розвідку

28 липня 2025, 16:43
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На Волині отримав підозру чоловік, який працював на білоруську розвідку. Він передавав їм інформацію про кордон України

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

24-річний житель Волинської області отримав підозру в державній зраді. За даними слідства, він надавав інформацію представникам білоруських спецслужб. Зокрема, взимку 2024 року він погодився передавати дані про фортифікаційні споруди, розміщені поблизу державного кордону України, а також виконувати інші завдання кураторів.

Зрадник знімав на камеру телефона все, що могло цікавити іноземну розвідку. За інформацію він отримував грошову винагороду. Наразі йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше судили 19-річну дівчину з Запоріжжя за державну зраду. Вона була завербована через хрещену, яка живе на тимчасово окупованій території. Дівчина виконувала завдання росіян з виявлення розташування українських командних пунктів і підприємств оборонного значення.

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