На Волині викрили зрадника, який працював на білоруську розвідку
На Волині отримав підозру чоловік, який працював на білоруську розвідку. Він передавав їм інформацію про кордон України
Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.
24-річний житель Волинської області отримав підозру в державній зраді. За даними слідства, він надавав інформацію представникам білоруських спецслужб. Зокрема, взимку 2024 року він погодився передавати дані про фортифікаційні споруди, розміщені поблизу державного кордону України, а також виконувати інші завдання кураторів.
Зрадник знімав на камеру телефона все, що могло цікавити іноземну розвідку. За інформацію він отримував грошову винагороду. Наразі йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, раніше судили 19-річну дівчину з Запоріжжя за державну зраду. Вона була завербована через хрещену, яка живе на тимчасово окупованій території. Дівчина виконувала завдання росіян з виявлення розташування українських командних пунктів і підприємств оборонного значення.