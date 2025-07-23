На Волині водій наїхав на школярку — дівчина померла в лікарні

фото: Національна поліція

Слідчі оголосили підозру водієві у смертельній ДТП, внаслідок якої загинула школярка. Аварія сталася 18 липня на автодорозі поблизу села Радовичі Ковельського району

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 57-річний водій автомобіля Mitsubishi наїхав на 14-річну дівчину, яка рухалася на роликах по проїзній частині дороги.

Попри надану медичну допомогу, врятувати школярку не вдалося — 20 липня вона померла в лікарні від отриманих травм.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження . Водію вже оголосили про підозру у скоєнні смертельної ДТП.

Слідчі клопотатимуть про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Тернопільщині автомобіль збив дитину на електросамокаті.