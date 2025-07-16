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16 липня 2025, 15:29

На Волині прикордонники виявили наркотики у 41-річної жінки

16 липня 2025, 15:29
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фото: ДПСУ
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Військовослужбовці Волинського прикордонного загону припинили спробу незаконного переміщення через українсько-польський кордон наркотичної речовини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Виявити наркотичну речовину у пасажирки автобуса, котра прямувала до Польщі через пункт пропуску "Ягодин", допоміг виявити службовий собака прикордонників.

В результаті ретельної перевірки оглядова група виявила у кишені 41-річної мешканки Волині баночку з-під ліків з речовиною сіро-зеленого кольору, попередньо – канабісом, та пристрій для куріння з нарковмісною рідиною.

Речовину вилучили для проведення експертизи.

Нагадаємо, на Волині у вантажівці прикордонники виявили 50 блоків прихованих цигарок.

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