На Волині судитимуть керівника благодійної організації, який ввозив авто під виглядом гуманітарної допомоги і продавав

фото: Бюро економічної безпеки

Житель Ковеля зареєстрував благодійну організацію, реквізити якої згодом використовував для ввезення автомобілів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки України.

Користуючись правом виїзду за кордон під час дії воєнного стану, чоловік самостійно підшуковував автомобілі в країнах Європи, купував їх та транспортував в Україну.

"Під час перетину митного кордону автівки декларували як гуманітарну допомогу для потреб Збройних Сил України. Надалі фігурант продавав транспорт приватним особам за готівку", - йдеться у повідомленні.

У такий спосіб зловмисник незаконно ввіз і реалізував 5 авто загальною вартістю майже 1,4 млн грн.

Правоохоронці повідомили засновнику фонду про підозру за ч. 1 ст. 201-4 Кримінального кодексу України (контрабанда підакцизних товарів).

Нагадаємо, на Волині правоохоронці викрили схему контрабанди авто під виглядом допомоги для військових.