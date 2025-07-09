Фото: Нацполіція

Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.

На Волині 68-річного чоловіка визнали винним у вбивстві. Інцидент стався в грудні 2024 року. Тоді нетверезий чоловік в одній з квартир у місті Ковель посварився з 60-річною жінкою. Конфлікт стався через ревнощі. Тоді чоловік побив її металевою тростиною. Через отримані рани вона померла на місці.

Суд призначив чоловіку покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше в Харкові затримали чоловіка, який стріляв у свого вітчима. Це сталось, коли під час родинної сварки чоловік вирішив заступитись за свою матір.