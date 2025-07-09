На Волині чоловік приревнував жінку та забив її до смерті
На Волині отримав вирок чоловік, який побив знайому до смерті. Причиною стали ревнощі
Про це повідомляє Волинська обласна прокуратура, передає RegioNews.
На Волині 68-річного чоловіка визнали винним у вбивстві. Інцидент стався в грудні 2024 року. Тоді нетверезий чоловік в одній з квартир у місті Ковель посварився з 60-річною жінкою. Конфлікт стався через ревнощі. Тоді чоловік побив її металевою тростиною. Через отримані рани вона померла на місці.
Суд призначив чоловіку покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.
Нагадаємо, раніше в Харкові затримали чоловіка, який стріляв у свого вітчима. Це сталось, коли під час родинної сварки чоловік вирішив заступитись за свою матір.
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