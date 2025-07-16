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16 июля 2025, 15:29

На Волыни пограничники обнаружили наркотики у 41-летней женщины

16 июля 2025, 15:29
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фото: ГПСУ
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Военнослужащие Волынского пограничного отряда пресекли попытку незаконного перемещения через украинско-польскую границу наркотического вещества

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГНСУ.

Обнаружить наркотическое вещество у пассажирки автобуса, направлявшейся в Польшу через пункт пропуска "Ягодин", помогла обнаружить служебная собака пограничников.

В результате тщательной проверки обзорная группа обнаружила в кармане 41-летней жительницы Волыни баночку из-под лекарств с веществом серо-зеленого цвета, предварительно – каннабисом, и устройство для курения с наркосодержащей жидкостью.

Вещество изъяли для проведения экспертизы.

Напомним, на Волыни в грузовике пограничники обнаружили 50 блоков скрытых сигарет.

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