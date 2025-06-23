На Волині у вантажівці прикордонники виявили 50 блоків прихованих цигарок

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

У неділю, 22 червня у пункт пропуску "Ягодин" на виїзд з України прибув вантажний автомобіль VOLVO, за кермом якого перебував 54-річний мешканець Волинської області. Під час огляду, проведеного з використанням ручного сканера, прикордонники виявили сигарети у спеціально облаштованих схованках.

"50 блоків цигарок марки "Compliment" без акцизних марок були сховані під спальним місцем водія, під матрацом, в автомобільному холодильнику та у спеціальних нішах транспортного засобу", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Волині прикордонники затримали чоловіка, який намагався переправити безпілотником цигарки до Польщі.