На Волині у вантажівці прикордонники виявили 50 блоків прихованих цигарок
Військовослужбовці Волинського прикордонного загону виявили чергову спробу незаконного переміщення тютюнових виробів через кордон
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
У неділю, 22 червня у пункт пропуску "Ягодин" на виїзд з України прибув вантажний автомобіль VOLVO, за кермом якого перебував 54-річний мешканець Волинської області. Під час огляду, проведеного з використанням ручного сканера, прикордонники виявили сигарети у спеціально облаштованих схованках.
"50 блоків цигарок марки "Compliment" без акцизних марок були сховані під спальним місцем водія, під матрацом, в автомобільному холодильнику та у спеціальних нішах транспортного засобу", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Волині прикордонники затримали чоловіка, який намагався переправити безпілотником цигарки до Польщі.