Чергову нелегальну заправку виявили на Волині
Головне управління Державної податкової служби у Волинській області на одній з територій у м. Ковель викрили факт реалізації пального без ліцензії
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу відомства.
"Суб’єкт господарської діяльності здійснював реалізацію пального без придбання відповідної ліцензії, без реєстрації платника акцизного податку та без реєстрації акцизного складу", - йдеться у повідомленні.
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