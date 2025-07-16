Очередную нелегальную заправку обнаружили на Волыни
Главное управление Государственной налоговой службы в Волынской области на одной из территорий в г. Ковель разоблачили факт реализации горючего без лицензии
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Субъект хозяйственной деятельности осуществлял реализацию горючего без приобретения соответствующей лицензии, без регистрации плательщика акцизного налога и без регистрации акцизного состава", - говорится в сообщении.
Незаконную АЗС оштрафуют на 1,5 млн. грн.
Напомним, на Волыни будут судить дельца, продававшего горючее неизвестного происхождения.
На Волыни будут судить руководителя благотворительной организации, который ввозил авто под видом гуманитарной помощи и продавалВсе новости »
11 июля 2025, 14:44На Волыни подросток несколько раз ударил ножом родного отца
11 июля 2025, 09:55На Волыни мужчина приревновал женщину и забил ее до смерти
09 июля 2025, 19:35
16 июля 2025
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Заявление президента США впервые воспринимается не как попытка договориться, а как настоящий ультиматум
14 июля 2025
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время
Власть с сателлитами вроде как готовится к выборам, но пока готовиться не к чему, разве что к победе Залужного
11 июля 2025
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Загадочные смерти российских топ-чиновников – один из признаков того, что время империи подходит к концу, и руку к этому снова приложила Украина
09 июля 2025
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Власти, которые закрывали глаза на российских родственников руководителей АМКУ и ВСУ, вдруг извлекли эту карту в ситуации с реформой Бюро экономической безопасности
Армия РФ атаковала ракетой Очаков: пострадал мужчина
16 июля 2025, 12:35Обновление Кабмина: стало известно, кто может войти в новый состав правительства
16 июля 2025, 12:29Во Львовской области правоохранители разоблачили лиц, незаконно ввозивших автомобили под видом гуманитарной помощи для ВСУ
16 июля 2025, 12:25Оккупанты уничтожают урожай в Донецкой области: уже сгорело более 170 гектаров пшеницы
16 июля 2025, 12:05Еще несколько стран ЕС отказались покупать у США оружие для Украины
16 июля 2025, 11:38В Киеве возле ресторана обнаружили тело мужчины
16 июля 2025, 11:30На Закарпатье разоблачили канал переправки мужчин за границу: организатор пытался подкупить пограничника за 10 000 долларов
16 июля 2025, 11:22На побережье Коблево взорвалась мина: что известно
16 июля 2025, 11:21В Харькове задержали российского информатора – им оказался бывший актер
16 июля 2025, 10:51
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Трамп и 50 дней. Доигрался ли Путин и к чему готовиться Украине после заявлений американского президента
Изменения к законодательству и битва Залужный-Зеленский. Стоит ли ждать выборов в ближайшее время