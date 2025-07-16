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16 июля 2025, 11:14

Очередную нелегальную заправку обнаружили на Волыни

16 июля 2025, 11:14
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фото: Главное управление ГНС в Волынской области
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Главное управление Государственной налоговой службы в Волынской области на одной из территорий в г. Ковель разоблачили факт реализации горючего без лицензии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Субъект хозяйственной деятельности осуществлял реализацию горючего без приобретения соответствующей лицензии, без регистрации плательщика акцизного налога и без регистрации акцизного состава", - говорится в сообщении.

Незаконную АЗС оштрафуют на 1,5 млн. грн.

Напомним, на Волыни будут судить дельца, продававшего горючее неизвестного происхождения.

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