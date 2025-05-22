На Волині судитимуть ділка, який продавав пальне невідомого походження
У Волинській області завершили досудове розслідування за фактом незаконного продажу пального
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, передає RegioNews.
Житель Горохівщини налагодив продаж дизпалива невідомого походження. Працював без відповідного дозволу та ліцензії на реалізацію підакцизних товарів. Фальсифікований товар чоловік продавав місцевим жителям за ціною нижче ринкової.
Правоохоронці зафіксували факт продажу понад 2000 літрів дизпалива.
Фігуранту оголосили підозру, обвинувальний акт направлений до суду.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Закарпатті АЗС оштрафували за порушення торгівлі пальним.
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