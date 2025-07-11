фото: Бюро экономической безопасности

Ковельский житель зарегистрировал благотворительную организацию, реквизиты которой впоследствии использовал для ввоза автомобилей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности Украины.

Используя право выезда за границу во время действия военного положения, мужчина самостоятельно подыскивал автомобили в странах Европы, покупал их и транспортировал в Украину.

"При пересечении таможенной границы автомобили декларировали как гуманитарную помощь для нужд Вооруженных Сил Украины. В дальнейшем фигурант продавал транспорт частным лицам за наличные деньги", - говорится в сообщении.

Таким образом, злоумышленник незаконно ввез и реализовал 5 авто общей стоимостью почти 1,4 млн грн.

Правоохранители сообщили учредителю фонда о подозрении по ч. 1 ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины (контрабанда подакцизных товаров).

Напомним, на Волыни правоохранители разоблачили схему контрабанды авто под видом помощи для военных.