13:38  11 июля
На Запорожье фиксируют нашествие саранчи: первое видео с места
10:10  11 июля
Возле Львова на BMW упало дерево: пострадала 17-летняя девушка
06:40  11 июля
Из Украины пытались вывезти старинную икону Иисуса Христа
UA | RU
UA | RU
11 июля 2025, 14:44

На Волыни будут судить руководителя благотворительной организации, который ввозил авто под видом гуманитарной помощи и продавал

11 июля 2025, 14:44
Читайте також українською мовою
фото: Бюро экономической безопасности
Читайте також
українською мовою

Ковельский житель зарегистрировал благотворительную организацию, реквизиты которой впоследствии использовал для ввоза автомобилей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности Украины.

Используя право выезда за границу во время действия военного положения, мужчина самостоятельно подыскивал автомобили в странах Европы, покупал их и транспортировал в Украину.

"При пересечении таможенной границы автомобили декларировали как гуманитарную помощь для нужд Вооруженных Сил Украины. В дальнейшем фигурант продавал транспорт частным лицам за наличные деньги", - говорится в сообщении.

Таким образом, злоумышленник незаконно ввез и реализовал 5 авто общей стоимостью почти 1,4 млн грн.

Правоохранители сообщили учредителю фонда о подозрении по ч. 1 ст. 201-4 Уголовного кодекса Украины (контрабанда подакцизных товаров).

Напомним, на Волыни правоохранители разоблачили схему контрабанды авто под видом помощи для военных.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Волынская область Волынь контрабанда авто БЭБ гуманитарная помощь
На Волыни подросток несколько раз ударил ножом родного отца
11 июля 2025, 09:55
На Волыни мужчина приревновал женщину и забил ее до смерти
09 июля 2025, 19:35
Все летело на Луцк: Россия массированно атаковала Волынь ракетами и БпЛА
09 июля 2025, 07:44
Все новости »
11 июля 2025
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Загадочные смерти российских топ-чиновников – один из признаков того, что время империи подходит к концу, и руку к этому снова приложила Украина
09 июля 2025
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Власти, которые закрывали глаза на российских родственников руководителей АМКУ и ВСУ, вдруг извлекли эту карту в ситуации с реформой Бюро экономической безопасности
07 июля 2025
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
По данным Международной организации по миграции, безработица среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 15% выше по сравнению с неперемещенными гражданами. Также среди переселенцев на 10% больше людей,...
03 июля 2025
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Шесть последних лет фактически потерявший субъектность Кабинет министров превратился в место, где беспрестанно "переставляют кровати", не понимая, что это не приносит никакого положительного результат...
Завтра часть областей будет страдать от жары, а в других – дожди с грозами
11 июля 2025, 15:55
Ребенок потерялся по дороге домой: в Днепре на остановке обнаружили взволнованного мальчика
11 июля 2025, 15:46
Буданов дал прогноз, когда в Украине произойдет прекращение огня и будет достигнуто перемирие
11 июля 2025, 15:25
Предупреждают об опасности для пяти регионов Украины: зафиксирована подозрительная воздушная активность
11 июля 2025, 15:23
Украину атаковали 79 дронов: зафиксировано попадание в 8 локациях
11 июля 2025, 15:21
В Харькове в гараже обнаружили большой арсенал с боеприпасами
11 июля 2025, 15:12
В Ровенском районе в результате ДТП травмировались 2 человека: что известно
11 июля 2025, 15:09
Мотосезон на Прикарпатье: за полгода – более 100 аварий, 10 погибших
11 июля 2025, 15:07
Армия пчел-киборгов: как Китай внедряет технологии в насекомых для военных целей
11 июля 2025, 14:54
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
"Самоубийства" в России. Есть ли у них украинский след – и почему Кремль о нем молчит
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Все публикации »
Виктор Уколов
Вадим Денисенко
Марианна Безуглая
Все блоги »