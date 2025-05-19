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19 травня 2025, 15:22

На Волині правоохоронці викрили схему контрабанди авто під виглядом допомоги для військових

19 травня 2025, 15:22
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фото: ДПСУ
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Оперативні співробітники Волинського прикордонного загону спільно з детективами Територіального управління Бюро економічно безпеки та Служби безпеки викрили благодійний фонд, який ввозив з-за кордону вживані легкові автомобілі без сплати відповідних митних платежів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Правоохоронці встановили, що 36-річний житель Волинської області організував незаконне ввезення транспортних засобів під виглядом гуманітарної допомоги для Збройних Сил України. Чоловік закуповував автомобілі в Польщі та при перетині митного кордону декларував їх як гуманітарну допомогу, використовуючи дані благодійної організації. Завдяки цьому він уникав сплати мита та податків під час імпорту. Потім авто виставляли на продаж.

Наразі триває досудове розслідування за ознаками правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 201-4 Кримінального кодексу України (контрабанда підакцизних товарів).

Нагадаємо, на Волині затримано зловмисника, який за 8500 доларів незаконно переправляв військовозобов’язаних чоловіків через кордон.

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