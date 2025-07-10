У Луцьку лікарю повідомили про підозру через травмування 3-річної дитини

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Луцьку 31-річному лікарю-анестезіологу однієї з приватних клінік повідомили про підозру у неналежному виконанні професійних обов'язків, що призвело до тяжких наслідків для дитини

Про це повідомили в поліція області, передає RegioNews.

Інцидент стався ще у серпні 2024 року під час стоматологічних маніпуляцій. У процесі медичного втручання для 3-річного хлопчика лікар допустив дії, які спричинили розрив трахеї та інші ускладнення.

На щастя, дитину вдалося врятувати. Зараз її життю та здоров'ю нічого не загрожує.

Згідно з ухвалою суду, лікаря наразі відсторонено від виконання службових обов'язків. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Львові судитимуть анестезіологиню. Через неналежне виконання нею професійних обов'язків помер п'ятирічний хлопчик.