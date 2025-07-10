В Луцке врачу сообщили о подозрении из-за травмирования 3-летнего ребенка

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В Луцке 31-летнему врачу-анестезиологу одной из частных клиник сообщили о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, что привело к тяжелым последствиям для ребенка

Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.

Инцидент произошел еще в августе 2024 г. во время стоматологических манипуляций. В процессе медицинского вмешательства для 3-летнего мальчика врач допустил действия, повлекшие разрыв трахеи и другие осложнения.

К счастью, ребенка удалось спасти. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Согласно постановлению суда, врач сейчас отстранен от исполнения служебных обязанностей. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, во Львове будут судить анестезиологиню. Из-за ненадлежащего выполнения ею профессиональных обязанностей скончался пятилетний мальчик.