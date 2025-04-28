Віктор Пашник/Facebook

Про це повідомляє пресслужба поліції, інформує RegioNews.

У грудні 2023 року в одну із львівських стоматологічних клінік для лікування зубів у свого 5-річного сина звернулась жителька Львова.

Для знеболення лікарка-анестезіологиня провела дитині загальну анестезію. Під час операції з видалення зубів та лікування карієсу, яку проводив лікар-стоматолог, у пацієнта критично знизився рівень сатурації, припинилось дихання та в подальшому – зупинилось серце. Анестезіологиня намагалась провести реанімаційні заходи, проте це не допомогло. Хлопчика доставили до однієї з львівських лікарень, але врятувати йому життя медики не змогли – за кілька тижнів він помер.

Під час досудового розслідування поліцейські також встановили, що насправді анестезіологиня не мала належної кваліфікації для роботи з дітьми, проте вона підробила та подала в адміністрацію клініки відповідний сертифікат, внаслідок чого незаконно отримала дозвіл на лікування пацієнтів-дітей.

Лікарці загрожує до 5 років тюрми.

Нагадаємо, 8 грудня 2023 року мати відвела 5-річного Велеса до клініки Ori-Dent. Медзаклад сім'я обрала через сучасне обладнання. Лікарі клініки запропонували видаляти молочні зуби під загальним наркозом. Під час лікування зубів у дитини зупинилося серце.

Через понад місяць перебування у глибокій комі, 13 січня, 5-річний хлопчик помер. За словами батька дитини Віктора Пашника, лікарі констатували у його сина смерть головного мозку.