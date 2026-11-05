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05 листопада 2026, 07:06

На Сумщині чоловіка врятували з-під завалів зруйнованого будинку: жінка загинула

05 листопада 2026, 07:06
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Фото: ДСНС Сумщини
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Увечері 4 листопада російські війська завдали удару по приватному житловому будинку в Путивльській громаді на Сумщині

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок атаки будинок зазнав значних руйнувань, виникла пожежа. Під завалами опинився травмований чоловік.

На місце прибули співробітники ДСНС. Рятувальники деблокували постраждалого з-під уламків будинку та передали його медикам. Чоловіка вдалося врятувати. Пожежу ліквідували.

На жаль, унаслідок ворожого удару загинула жінка. Вона отримала травми, несумісні з життям.

Нагадаємо, на Херсонщині 4 листопада внаслідок російських обстрілів та вибуху міни поранення дістали четверо цивільних. Російські війська атакували населені пункти області артилерією та безпілотниками різних типів.

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війна рятувальники Сумська область чоловік російська армія приватний будинок жінка
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