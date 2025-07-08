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08 липня 2025, 17:16

У Кривому Розі виявили дитину, яку мати залишила серед бруду та фекалій

08 липня 2025, 17:16
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фото:Телеграм/ХДніпро
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Сусіди б’ють на сполох через дитину, яка живе в антисанітарії та без належного догляду з боку матері, що зловживає алкоголем

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

У Кривому Розі місцеві жителі повідомили про надзвичайно тривожну ситуацію в одній із квартир багатоповерхівки. За словами очевидців, у помешканні перебуває мала дитина, яку мати залишає без нагляду в неприйнятних умовах. Дитина брудна, майже без одягу, спить серед власних випорожнень. Тим часом доросла жінка перебуває у сусідній кімнаті в стані алкогольного сп’яніння.

Сусіди неодноразово зверталися до правоохоронців і соціальних служб. Люди розповідають, що викликали відповідальні інстанції кілька разів, однак ситуація залишається незмінною. Жодних результатів перевірок чи дій, які могли б захистити дитину, наразі немає.

Користувачі вимагають оперативного реагування від поліції, органів опіки та служби у справах дітей. У громаді занепокоєні тим, що зволікання може мати трагічні наслідки.

Раніше повідомлялося, на Тернопільщині жінці загрожує довічне за смерть чотирирічного сина.

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