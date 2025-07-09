Росіяни вбили жителя Херсонщини, постраждали 17 цивільних
Вчора армія РФ атакувала понад 40 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів загинула одна людина, постраждали 17 цивільних
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Минулої доби під ворожими обстрілами перебували: Херсон, Берислав, Новокаїри, Новоберислав, Дудчани, Урожайне, Білозерка, Осокорівка, Нововоронцовка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Бургунка, Львове, Тягинка, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Софіївка, Новорайськ, Вірівка, Антонівка, Кізомис, Берегове, Садове, Велетенське, Янтарне, Токарівка, Чорнобаївка, Музиківка, Дар'ївка, Наддніпрянське, Зорівка, Веселе, Гончарне, Дніпровське, Зміївка, Золота Балка, Іванівка, Козацьке, Микільське, Миколаївка, Михайлівка, Нововасилівка, Саблуківка, Томарине та Шляхове.
"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 17 — дістали поранення", — йдеться в повідомленні.
Вчора російські загарбники били по критичній, соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили три багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили фермерське господарство, господарчу споруду, гараж та приватні автомобілі.
Нагадаємо, вранці 9 липня російські війська вдарили БпЛА по Херсону. Внаслідок атаки дронами постраждали двоє цивільних.