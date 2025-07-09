03:25  09 липня
У горах поблизу Румунії прикордонники виявили тіло невідомого чоловіка
12:20  08 липня
У Дніпрі обмежили рух вантажівок через спеку понад +28°C
05:40  09 липня
На Миколаївщині на очах у односельців загинув рибалка
UA | RU
UA | RU
09 липня 2025, 09:35

Росіяни вбили жителя Херсонщини, постраждали 17 цивільних

09 липня 2025, 09:35
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Вчора армія РФ атакувала понад 40 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих ударів загинула одна людина, постраждали 17 цивільних

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.

Минулої доби під ворожими обстрілами перебували: Херсон, Берислав, Новокаїри, Новоберислав, Дудчани, Урожайне, Білозерка, Осокорівка, Нововоронцовка, Одрадокам'янка, Ольгівка, Бургунка, Львове, Тягинка, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Софіївка, Новорайськ, Вірівка, Антонівка, Кізомис, Берегове, Садове, Велетенське, Янтарне, Токарівка, Чорнобаївка, Музиківка, Дар'ївка, Наддніпрянське, Зорівка, Веселе, Гончарне, Дніпровське, Зміївка, Золота Балка, Іванівка, Козацьке, Микільське, Миколаївка, Михайлівка, Нововасилівка, Саблуківка, Томарине та Шляхове.

"Через російську агресію 1 людина загинула, ще 17 — дістали поранення", — йдеться в повідомленні.

Вчора російські загарбники били по критичній, соціальній інфраструктурі та житлових кварталах. Війська РФ пошкодили три багатоповерхівки та 10 приватних будинків. Також окупанти понівечили фермерське господарство, господарчу споруду, гараж та приватні автомобілі.

Нагадаємо, вранці 9 липня російські війська вдарили БпЛА по Херсону. Внаслідок атаки дронами постраждали двоє цивільних.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
РФ війна Херсонська ОДА обстріли окупанти Херсон жертва Херсонська область постраждалі Прокудін Олександр Сергійович
Комбінований удар по Україні: ППО знищила рекордну кількість цілей — 7 ракет та понад 700 дронів
09 липня 2025, 09:15
Через російський обстріл громади на Запоріжжі поранена жінка та зруйновані будинки
09 липня 2025, 08:55
На Дніпропетровщині зенітники збили 17 ударних дронів
09 липня 2025, 08:30
Всі новини »
09 липня 2025
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Влада, яка закривала очі на російських родичів керівників АМКУ та ЗСУ, раптом витягла цю карту в ситуації із реформою Бюро економічної безпеки
07 липня 2025
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
За даними Міжнародної організації з міграції, безробіття серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) на 15% вище в порівнянні з непереміщеними громадянами. Також серед переселенців на 10% більше людей, як...
03 липня 2025
Переставляння ліжок. Як Кабміни Зеленського трансформувалися і чим це завершиться
Шість останніх років Кабінет міністрів, який фактично втратив суб’єктність, перетворився на місце, де безперестанку "переставляють ліжка", не розуміючи, що це не приносить жодного позитивного результа...
01 липня 2025
Які скандали мер Івано-Франківська Руслан Марцінків намагається приховати за "забороною абортів"
Навіщо Руслану Марцінківу і його фракції у міській раді Івано-Франківська раптом заманулося поборотися з абортами
На Хмельниччині внаслідок нічного російського обстрілу пошкоджено приватний будинок
09 липня 2025, 10:22
На Харківщині під час мобілізації чоловіка побили його 71-річну матір
09 липня 2025, 10:08
США і ЄС міняють стратегію щодо війни: що означає для України цей "тектонічний зсув"
09 липня 2025, 10:00
Комбінований удар по Україні: ППО знищила рекордну кількість цілей — 7 ракет та понад 700 дронів
09 липня 2025, 09:15
Через російський обстріл громади на Запоріжжі поранена жінка та зруйновані будинки
09 липня 2025, 08:55
На Дніпропетровщині зенітники збили 17 ударних дронів
09 липня 2025, 08:30
Окупанти вдарили по Херсону: є поранені
09 липня 2025, 08:00
Усе летіло на Луцьк: Росія масовано атакувала Волинь ракетами та БпЛА
09 липня 2025, 07:44
РФ накрила Запорізьку область з авіації та РСЗВ: постраждали 3 людини
09 липня 2025, 07:25
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Чому Кабмін відмовився призначати обраного голову БЕБ, і чим це загрожує Україні
Невидима боротьба переселенців: як українці виживають на новому місці
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Анастасія Радіна
Мар'яна Безугла
Всі блоги »