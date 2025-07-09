03:25  09 июля
В горах возле Румынии пограничники обнаружили тело неизвестного мужчины
12:20  08 июля
В Днепре ограничили движение грузовиков из-за жары более +28°C
05:40  09 июля
На Николаевщине на глазах у односельчан погиб рыбак
UA | RU
UA | RU
09 июля 2025, 10:45

Спасатели показали последствия ракетного удара по Луцку

09 июля 2025, 10:45
Читайте також українською мовою
фото: ГСЧС Волыни
Читайте також
українською мовою

Сегодня ночью в результате массированного ракетного обстрела РФ в Луцке возникли пожары на территории гаражного кооператива и одного из частных предприятий города

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины, передает RegioNews.

"Пожарные ликвидировали пожар. По предварительной информации, пострадавших нет", — говорится в сообщении.

На местах вражеских ударов работали более полусотни спасателей, саперы и службы экстренного реагирования.

Напомним, сегодня ночью Волынь подверглась комбинированной массированной атаке врага. Под ударом оккупантов находился Луцк.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война пожар обстрелы спасатели ГСЧС Луцк ракетный удар
Россияне убили жителя Херсонщины, пострадали 17 гражданских
09 июля 2025, 09:35
Комбинированный удар по Украине: ПВО уничтожила рекордное количество целей — 7 ракет и более 700 дронов
09 июля 2025, 09:15
РФ накрыла Запорожскую область из авиации и РСЗО: пострадали 3 человека
09 июля 2025, 07:25
Все новости »
09 июля 2025
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Власти, которые закрывали глаза на российских родственников руководителей АМКУ и ВСУ, вдруг извлекли эту карту в ситуации с реформой Бюро экономической безопасности
07 июля 2025
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
По данным Международной организации по миграции, безработица среди внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на 15% выше по сравнению с неперемещенными гражданами. Также среди переселенцев на 10% больше людей,...
03 июля 2025
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Шесть последних лет фактически потерявший субъектность Кабинет министров превратился в место, где беспрестанно "переставляют кровати", не понимая, что это не приносит никакого положительного результат...
01 июля 2025
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Зачем Руслану Марцинкиву и его фракции в городском совете Ивано-Франковска вдруг вздумалось побороться с абортами
Масштабный пожар на Киевщине: из-за ночной атаки загорелось предприятие, пострадала женщина
09 июля 2025, 11:50
Топ сервисов для AML-проверок криптовалют в 2025
09 июля 2025, 11:19
В Черниговской области российские военные ранили 54-летнюю женщину
09 июля 2025, 11:16
В Тернопольской области женщина украла с банковской карточки своего знакомого более 55 тыс. грн
09 июля 2025, 10:53
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
09 июля 2025, 10:43
На Хмельнитчине в результате ночных российских обстрелов поврежден частный дом
09 июля 2025, 10:22
На Харьковщине во время мобилизации мужчины избили его 71-летнюю мать
09 июля 2025, 10:08
США и ЕС меняют стратегию по войне: что означает для Украины этот "тектонический сдвиг"
09 июля 2025, 10:00
Россияне убили жителя Херсонщины, пострадали 17 гражданских
09 июля 2025, 09:35
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Почему Кабмин отказался назначать избранного главу БЭБ, и чем это грозит Украине
Невидимая борьба переселенцев: как украинцы выживают на новом месте
Все публикации »
Вадим Денисенко
Анастасия Радина
Марианна Безуглая
Все блоги »