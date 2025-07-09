Спасатели показали последствия ракетного удара по Луцку
Сегодня ночью в результате массированного ракетного обстрела РФ в Луцке возникли пожары на территории гаражного кооператива и одного из частных предприятий города
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины, передает RegioNews.
"Пожарные ликвидировали пожар. По предварительной информации, пострадавших нет", — говорится в сообщении.
На местах вражеских ударов работали более полусотни спасателей, саперы и службы экстренного реагирования.
Напомним, сегодня ночью Волынь подверглась комбинированной массированной атаке врага. Под ударом оккупантов находился Луцк.
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