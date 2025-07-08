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08 липня 2025, 21:16

РФ готується до нового обстрілу України

08 липня 2025, 21:16
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Найближчими днями існує повторна загроза масованого комбінованого ракетно-дронового удару

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Інсайдер UA.

За даними журналістів видання, росіяни споряджають ТУ-95МС. Зокрема на аеродром "Енгельс-2" прибула нова партія крилатих ракет "Х-101/Х-55CM".

"Зараз на авіабазі "Енгельс-2" знаходиться як мінімум 2 Ту-95МС та 2 Ту-160", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що увечері 8 липня пуски БпЛА були, але поки що не масові. Щодо стратегічної авіації - поки що без загроз, водночас завжди існує загроза балістики.

"Найближчими днями ситуація може зміниться. Росія готується. Реагуйте на тривоги", - додали журналісти.

Нагадаємо, у ніч на 7 липня РФ запустила по Україні ракети С-300 та понад 100 дронів.

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