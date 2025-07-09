Все летело на Луцк: Россия массированно атаковала Волынь ракетами и БпЛА
Сегодня ночью Волынь испытала комбинированную массированную атаку врага. Под ударом оккупантов находился Луцк
Об этом сообщил глава Волынской ОВ Иван Рудницкий, передает RegioNews.
В воздушном пространстве Волыни находились около 50 ударных дронов и пять ракет. К счастью, люди не пострадали.
"Что касается разрушений, то продолжается ликвидация пожаров на складских помещениях одного из предприятий Луцка, а также гаражного кооператива", - говорится в сообщении.
Информация о попаданиях в области уточняется.
Мэр Луцка Игорь Полищук отметил, что сегодня произошла наиболее массированная вражеская атака с применением БпЛА и ракет на город и общину.
Напомним, в течение суток российские войска нанесли 482 удара по 14 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских обстрелов пострадали трое мирных жителей.