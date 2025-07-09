Все летело на Луцк: Россия массированно атаковала Волынь ракетами и БпЛА

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Сегодня ночью Волынь испытала комбинированную массированную атаку врага. Под ударом оккупантов находился Луцк

Об этом сообщил глава Волынской ОВ Иван Рудницкий, передает RegioNews.

В воздушном пространстве Волыни находились около 50 ударных дронов и пять ракет. К счастью, люди не пострадали.

"Что касается разрушений, то продолжается ликвидация пожаров на складских помещениях одного из предприятий Луцка, а также гаражного кооператива", - говорится в сообщении.

Информация о попаданиях в области уточняется.

Мэр Луцка Игорь Полищук отметил , что сегодня произошла наиболее массированная вражеская атака с применением БпЛА и ракет на город и общину.