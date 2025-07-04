На Волині судитимуть посадовця Держгеокадастру за дерибан заповідних земель
На Волині судитимуть посадовця Держгеокадастру за передачу заповідних земель у приватну власність
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.
Йдеться про три земельні ділянки в межах заказника "Гнідавські болота", розташованого поблизу центральної частини Луцька. Ці землі мають особливу природоохоронну цінність і призначені для збереження унікальної флори.
"Упродовж чотирьох років посадовець підписав три незаконні накази, на підставі яких понад 4 гектари заповідної території були передані у приватну власність. Згодом ці ділянки були продані майже за 1 млн грн", - йдеться у повідомленні.
Загальна шкода, завдана інтересам держави, становить понад 6,3 млн гривень.
Посадовця обвинувачують у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України). Йому загрожує до 6 років позбавлення волі.
Раніше ми повідомляли про те, що у Волинській області посадовець Держгеокадастру продав землі заповідного фонду.