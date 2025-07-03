На Волині судитимуть директора комунального підприємства, який розтратив майже 3 млн грн бюджетних коштів

фото: Бюро економічної безпеки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки України.

Правоохоронці встановили, що посадовець, за результатами проведеного тендеру, уклав договір на закупівлю електричної енергії. Упродовж року з постачальником було підписано ще низку додаткових угод та відповідні акти на безпідставне збільшення вартості електроенергії.

Унаслідок таких дій територіальній громаді Луцька завдано понад 2,7 млн грн збитків.

За скоєне директору підприємства загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Волині підприємство не сплатило майже 5 млн грн податків.