На Волыни будут судить должностное лицо Госгеокадастра за дерибан заповедных земель
На Волыни будут судить должностное лицо Госгеокадастра за передачу заповедных земель в частную собственность
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.
Речь идет о трех земельных участках в пределах заказника "Гнидавские болота", расположенного вблизи центральной части Луцка. Эти земли обладают особой природоохранной ценностью и предназначены для сохранения уникальной флоры.
"На протяжении четырех лет чиновник подписал три незаконных приказа, на основании которых более 4 гектаров заповедной территории были переданы в частную собственность. Впоследствии эти участки были проданы почти за 1 млн. грн.", - говорится в сообщении.
Общий ущерб, причиненный интересам государства, составляет более 6,3 млн гривен.
Чиновника обвиняют в злоупотреблении служебным положением, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Ему грозит до 6 лет лишения свободы.
Ранее мы сообщали о том, что в Волынской области чиновник Госгеокадастра продал земли заповедного фонда.