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04 июля 2025, 11:19

На Волыни будут судить должностное лицо Госгеокадастра за дерибан заповедных земель

04 июля 2025, 11:19
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иллюстративное фото: из открытых источников
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На Волыни будут судить должностное лицо Госгеокадастра за передачу заповедных земель в частную собственность

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Речь идет о трех земельных участках в пределах заказника "Гнидавские болота", расположенного вблизи центральной части Луцка. Эти земли обладают особой природоохранной ценностью и предназначены для сохранения уникальной флоры.

"На протяжении четырех лет чиновник подписал три незаконных приказа, на основании которых более 4 гектаров заповедной территории были переданы в частную собственность. Впоследствии эти участки были проданы почти за 1 млн. грн.", - говорится в сообщении.

Общий ущерб, причиненный интересам государства, составляет более 6,3 млн гривен.

Чиновника обвиняют в злоупотреблении служебным положением, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины). Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали о том, что в Волынской области чиновник Госгеокадастра продал земли заповедного фонда.

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