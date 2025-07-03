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03 липня 2025, 19:16

На Волині депутат обласної ради "наживався" на схемі для ухилянтів

03 липня 2025, 19:16
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Фото: СБУ
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На Волині викрили депутата, який брав участь у схемі для ухилянтів. За його "допомоги", військовозобов'язані могли отримувати фейкові документи та тікати за кордон

Про це повідомляє СБУ, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили чинного депутата Волинської обласної ради на організації схем для ухилянтів. Він входив до злочинної групи, котру очолювала колишня заступниця голови Волинської ОВА та яку ще раніше затримала СБУ.

Відомо, що депутат забезпечував військовозобов'язаних громадян підробленими документами. У "фейкових" документах чоловіки були записані як волонтери, який Волинська ОВА відряджала за кордон для отримання гуманітарної допомоги.

Свої "послуги" ділки оцінили приблизно в 5 тисяч доларів США. З початку 2022 року за їхньою схемою за кордон незаконно переправили понад 100 громадян.

Депутату оголосили про підозру. Йому загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше викрили жителя Закарпаття. Він за 5 тисяч доларів обіцяв військовозобов'язаному допомоги потрапити у Молдову.

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