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23 червня 2025, 15:35

У Волинській області посадовець Держгеокадастру продав землі заповідного фонду

23 червня 2025, 15:35
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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Працівники ДБР повідомили про підозру одному із заступників начальника Головного управління Держгеокадастру у Волинській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За даними відомства, посадовець причетний до незаконної передачі у приватну власність земель на території природно-заповідного фонду. Зокрема йдеться про три земельні ділянки у межах заказника "Гнідавські болота", розташованого поблизу центральної частини Луцька. Ці території мають особливу природоохоронну цінність та призначені для збереження унікальної флори.

Ділянки були продані за майже 1 млн гривень.

Загальна шкода, завдана державним інтересам, становить понад 6,3 млн гривень.

Як повідомлялось, на Волині судитимуть посадовця Держгеокадастру за махінації із землею Міноборони.

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Держгеокадастр Волинська область Волинь ДБР
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