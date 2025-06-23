У Волинській області посадовець Держгеокадастру продав землі заповідного фонду

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Працівники ДБР повідомили про підозру одному із заступників начальника Головного управління Держгеокадастру у Волинській області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За даними відомства, посадовець причетний до незаконної передачі у приватну власність земель на території природно-заповідного фонду. Зокрема йдеться про три земельні ділянки у межах заказника "Гнідавські болота", розташованого поблизу центральної частини Луцька. Ці території мають особливу природоохоронну цінність та призначені для збереження унікальної флори.

Ділянки були продані за майже 1 млн гривень.

Загальна шкода, завдана державним інтересам, становить понад 6,3 млн гривень.

Як повідомлялось, на Волині судитимуть посадовця Держгеокадастру за махінації із землею Міноборони.