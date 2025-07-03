Фото: СБУ

На Волыни разоблачили депутата, участвовавшего в схеме для уклонистов. При его "помощи", военнообязанные могли получать фейковые документы и бежать за границу

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили действующего депутата Волынского областного совета по организации схем для уклонистов. Он входил в преступную группу, которую возглавляла бывшая заместитель председателя Волынской ОВА и которую еще раньше задержала СБУ.

Известно, что депутат снабжал военнообязанных граждан поддельными документами. В "фейковых" документах мужчины были записаны как волонтеры, которые Волынская ОВА отправляла за границу для получения гуманитарной помощи.

Свои "услуги" дельцы оценили примерно в 5 тысяч долларов США. С начала 2022 года по их схеме за границу незаконно переправили более 100 граждан.

Депутату объявили о подозрении. Ему грозит лишение свободы сроком до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее разоблачили жителя Закарпатья. Он за 5 тысяч долларов обещал военнообязанному попасть в Молдову.