Фото: Нацполіція

На Рівненщині викрили ще одну схему перетину кордону. Водій ховав у машині "клієнта", який заплатив йому за "подорож"

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили 24-річного жителя Рівненщини, який намагався перевезти "клієнта" за кордон. Тепер йому загрожує до 9 років ув'язнення.

Викрили зловмисника на одному із контрольно-пропускних пунктів регіону. Там зупинили вантажівку, за кермом якої був він. При цьому під час огляду авто під спальним місцем відсіку кабіни, прикордонники виявили 54-річного жителя Дніпропетровщини.

Таким чином "перевізник" обіцяв перевезти "клієнта" за кордон. За це він взяв 400 євро.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті викрили чоловіка, який намагався вивезти військовозобов'язаного за кордон. За цю "послугу" він попросив 12 тисяч доларів.