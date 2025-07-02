5000 доларів за втечу до Словаччини: на Закарпатті викрили чергову спробу незаконного перетину кордону

фото: ДПСУ

Поблизу кордону зі Словаччиною затримано переправника разом з «клієнтом»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Оперативники Чопського прикордонного загону спільно зі співробітниками міграційної поліції припинили спробу незаконного переправлення через державний кордон громадянина України призовного віку. Схему організував 36-річний закарпатець. Він через спільних знайомих знаходив "клієнтів", доставляв їх до кордону та надавав поради щодо його перетину.

Правопорушників затримали на околиці міста Ужгород, за кількасот метрів від кордону зі Словаччиною. "Клієнтом" ділка виявився 30-річний житель Львівщини. За втечу з України він заплатив 5000 доларів США.

Нагадаємо, на Закарпатті п’ятьох чоловіків затримали за 100 метрів від кордону зі Словаччиною.