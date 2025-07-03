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03 липня 2025, 15:22

У Запоріжжі судитимуть працівників ТЦК, які допомогли 1,5 тис. чоловіків ухилитися від мобілізації

03 липня 2025, 15:22
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фото: ДБР
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Правоохоронці викрили та ліквідували масштабну схему ухилення від мобілізації, організовану в одному з ТЦК у Запоріжжі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

За попередніми даними, лише у 2024–2025 роках через незаконні дії посадовців мобілізації уникнули понад 1,5 тисячі чоловіків.

В основному працівники ТЦК брали гроші за те, щоб зняти з розшуку військовозобов’язаних, які потрапили до спеціалізованої бази за неявку за повісткою. Так, складався підроблений протокол про нібито добровільну явку чоловіків до ТЦК.

Працівники ДБР повідомили про підозру офіцеру ТЦК та його спільникам в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України). Також співробітнику ТЦК інкримінують підроблення офіційних документів (ч. 1 ст. 366 КК України).

Зловмисникам загрожує до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, екскерівника Запорізького обласного ТЦК судитимуть за бойові доплати підлеглим.

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ухилення від мобілізації Запорізька область Запоріжжя ТЦК ДБР
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